Весь сезон в НБА за 6 минут. ВИДЕО

Сезон 2019-2020 в НБА – это коронавирус, рестарт в «пузыре», трагическая гибель Коби Брайанта, смерть многолетнего комиссионера Дэвида Стерна, акции социальной справедливости и первый за 10 лет титул для Лейкерс с ЛеБроном Джеймсом и Энтони Дэвисом.