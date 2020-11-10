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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Весь сезон в НБА за 6 минут. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Обзор уникального года в истории американского баскетбола

Весь сезон в НБА за 6 минут. ВИДЕО
Новина українською

Сезон 2019-2020 в НБА – это коронавирус, рестарт в «пузыре», трагическая гибель Коби Брайанта, смерть многолетнего комиссионера Дэвида Стерна, акции социальной справедливости и первый за 10 лет титул для Лейкерс с ЛеБроном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

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В статье: НБА
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