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Хьюстону посоветовали подписать контракт с Ленем
Неплохой вариант для украинца
Портал Space City Scoop составил список свободных агентов, которые могли бы усилить Хьюстон. В этом списке нашлось место и для центрового Алексея Леня, который в межсезонье становится неограниченно свободным агентом.
Space City Scoop отмечает, что Хьюстон нуждается в центровом после обмена Клинта Капелы в Атланту. Лень в перерасчете на 36 минут в прошлом сезоне выдавал солидную персональную статистику – 16,3 очка и 11,9 подбора.
Для Алексея Леня переход в команду Джеймса Хардена и Рассела Уэстбрука – шанс впервые в карьере сыграть в плей-офф. С Финиксом, Атлантой и Сакраменто центровой сборной Украины в пост-сезон не пробивался.
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