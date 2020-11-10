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Хьюстону посоветовали подписать контракт с Ленем

Баскетбол
(1 голосов)

Неплохой вариант для украинца

Хьюстону посоветовали подписать контракт с Ленем
Новина українською

Портал Space City Scoop составил список свободных агентов, которые могли бы усилить Хьюстон. В этом списке нашлось место и для центрового Алексея Леня, который в межсезонье становится неограниченно свободным агентом.

Space City Scoop отмечает, что Хьюстон нуждается в центровом после обмена Клинта Капелы в Атланту. Лень в перерасчете на 36 минут в прошлом сезоне выдавал солидную персональную статистику – 16,3 очка и 11,9 подбора.

Для Алексея Леня переход в команду Джеймса Хардена и Рассела Уэстбрука – шанс впервые в карьере сыграть в плей-офф. С Финиксом, Атлантой и Сакраменто центровой сборной Украины в пост-сезон не пробивался.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Артем Пустовой набрал 18 очков в матче чемпионата Испании.

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В статье: Алексей Лень НБА Хьюстон Рокетс
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Источник:
Basket.com.ua

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