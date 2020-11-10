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Дом, в котором Брайант провел детство, продали за 810 тысяч долларов

Баскетбол
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Именно там он делал первые шаги в баскетболе

Дом, в котором Брайант провел детство, продали за 810 тысяч долларов
Новина українською

В пригороде Филадельфии за 810 тысяч долларов продали дом, в котором в юности проживал легендарный экс-баскетболист НБА Коби Брайант. Сумма сделки отсылает к 81 очку Брайанта в матче с Торонто в январе 2006 года.

TMZ отмечает, что спустя годы во дворе этого дома сохранилось кольцо, на котором Брайант в детстве отрабатывал броски.

Дом, в котором Брайант провел детство, продали за 810 тысяч долларов - изображение 1

Семья Брайанта продала дом в 2008 году. В нем пять спален и несколько туалетных комнат.

Коби Брайант трагически погиб 26 января 2020 года после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс и двукратного олимпийского чемпиона также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

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В статье: Коби Брайант НБА
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