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Дом, в котором Брайант провел детство, продали за 810 тысяч долларов
Именно там он делал первые шаги в баскетболе
В пригороде Филадельфии за 810 тысяч долларов продали дом, в котором в юности проживал легендарный экс-баскетболист НБА Коби Брайант. Сумма сделки отсылает к 81 очку Брайанта в матче с Торонто в январе 2006 года.
TMZ отмечает, что спустя годы во дворе этого дома сохранилось кольцо, на котором Брайант в детстве отрабатывал броски.
Семья Брайанта продала дом в 2008 году. В нем пять спален и несколько туалетных комнат.
Коби Брайант трагически погиб 26 января 2020 года после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс и двукратного олимпийского чемпиона также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.
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