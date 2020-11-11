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В НБА официально подтвердили дату старта нового сезона
Главная баскетбольная лига мира вернется в конце декабря
Совет управляющих НБА накануне на специальном совещании одобрил изменения в коллективном договоре на сезон 2020-2021.
Регулярный чемпионат в НБА из 72 матчей стартует 22 декабря. Ожидается, что НБА в ближайшие дни опубликует официальный календарь сезона.
Потолок зарплат в сезоне 2020-2021 будет установлен на отметке 109,14 млн долларов. Что касается рынка свободных агентов, то он откроется 20 ноября.
Драфт НБА-2020 пройдет 18 ноября в режиме видеоконференции.
Действующим чемпионом НБА являются Лос-Анджелес Лейкерс. В финале плей-офф ЛеБрон Джеймс и компания в «пузыре» в Орландо обыграли Майами (4-2).
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