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Умер 8-кратный чемпион НБА

Баскетбол
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Знаковая фигура в истории баскетбола

Умер 8-кратный чемпион НБА
Новина українською

Том Хайнсон умер в возрасте 86 лет. Причина смерти не уточняется.

Хайнсон на протяжении всей карьеры выступал в Бостоне (1956-1965). Суммарно в качестве игрока и тренера он 8 раз становился чемпионом НБА. Так или иначе он причастен к каждому из 17 титулов в истории франшизы.

Хайнсон входит в Зал славы баскетбола и как баскетболист, и как тренер. Американец один из четырех человек, кому покорилось это достижение.

Бостон посвятил Тому Хайнсону памятное видео:

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В статье: НБА Бостон Селтикс
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