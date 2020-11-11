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Умер 8-кратный чемпион НБА
Знаковая фигура в истории баскетбола
Том Хайнсон умер в возрасте 86 лет. Причина смерти не уточняется.
Хайнсон на протяжении всей карьеры выступал в Бостоне (1956-1965). Суммарно в качестве игрока и тренера он 8 раз становился чемпионом НБА. Так или иначе он причастен к каждому из 17 титулов в истории франшизы.
Хайнсон входит в Зал славы баскетбола и как баскетболист, и как тренер. Американец один из четырех человек, кому покорилось это достижение.
Бостон посвятил Тому Хайнсону памятное видео:
Mr. Celtic ????☘️#ForeverGreen pic.twitter.com/p4s2k0LAog— Boston Celtics (@celtics) November 10, 2020
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