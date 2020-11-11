Умер 8-кратный чемпион НБА

Том Хайнсон умер в возрасте 86 лет. Причина смерти не уточняется.

Хайнсон на протяжении всей карьеры выступал в Бостоне (1956-1965). Суммарно в качестве игрока и тренера он 8 раз становился чемпионом НБА. Так или иначе он причастен к каждому из 17 титулов в истории франшизы.

Хайнсон входит в Зал славы баскетбола и как баскетболист, и как тренер. Американец один из четырех человек, кому покорилось это достижение.

Бостон посвятил Тому Хайнсону памятное видео: