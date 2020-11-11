НБА представила лучшие моменты ЛеБрона в сезоне 2019-2020. ВИДЕО

ЛеБрон Джеймс в прошлом сезоне стал четырехкратным чемпионом НБА, причем американец выигрывал титулы в составе трех разных команд (Лейкерс, Кливленд и Майами).

Также Джеймс в четвертый раз в карьере получил награду MVP финала и повторил достижение Майкла Джордана.