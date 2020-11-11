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Оклахома назначила нового тренера

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Им стал 35 летний Марк Дэйнолт

Оклахома назначила нового тренера
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Марк Дэйнолт стал новым главным тренером "Оклахома-Сити Тандер", сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере".

35-летний Марк Дэйнолт ранее работал помощником в штабе главного тренера Билли Донована и получил повышение в системе "Тандер". До этого Дэйнолт пять лет возглавлял фарм-клуб "Оклахома-Сити" в Лиге развития НБА и четыре года был ассистентом Донована в университете Флориды. Напомним, что Донован в это межсезонье покинул "Тандер" и возглавил "Чикаго Буллз".

Помимо Дэйнолта в число претендентов на должность главного тренера "Тандер" входили Уилл Харди, помощник Грега Поповича в "Сан-Антонио Спёрс", а также ассистент главного тренера "Милуоки Бакс" Чарльз Ли. Генеральный менеджер "Тандер" Сэм Прести отдал предпочтение Дэйнолту из-за опыта работы в системе организации.

"Оклахома-Сити" стала последней командой НБА, определившейся с главным тренером на сезон-2020/2021.

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В статье: Оклахома Сити Тандер Марк Дейнолт
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