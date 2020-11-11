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Игроки НБА смогут принять участие в Олимпийских играх 2021 года

Баскетбол
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Об этом рассказал глава МОК

Игроки НБА смогут принять участие в Олимпийских играх 2021 года
Новина українською

Игроки НБА смогут принять участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Мы получили хорошие новости сегодня. Комиссар НБА достиг согласия с ассоциацией игроков, что новый сезон начнётся 22 декабря. Это позволит лучшим баскетболистам мира сыграть на Олимпиаде в Токио. Этого хотели и игроки, и олимпийское движение", — приводит слова Баха ТАСС.

Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса были перенесены с лета 2020 года, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа следующего года.

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В статье: НБА
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