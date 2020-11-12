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Лука Дончич: лучшие моменты сезона 2019-2020. ВИДЕО
Ну как не восхищаться этим словенцем?
Лука Дончич в прошлом сезоне в среднем за игру набирал по 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи. Благодаря словенскому универсалу Даллас пробился в плей-офф, но в первом раунде проиграл Клипперс.
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