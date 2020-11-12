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Уэстбрук потребовал обмен из Хьюстона

Баскетбол
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Вот это поворот

Уэстбрук потребовал обмен из Хьюстона
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Инсайдер The Athletic Шамс Чарания сообщает, что звездный разыгрывающий Хьюстона Расселл Уэстбрук больше не хочет играть за клуб и рассчитывает вскоре оказаться в другой команде.

Уэстбрук недоволен резкими переменами курса в Хьюстоне. В новый сезон Рокетс войдут с неопытным генеральным менеджером Рафаэлем Стоуном и тренером-дебютантом Стивеном Сайласом.

Уэстбрук оказался в Хьюстоне в июле 2019 года в результате обмена на Криса Пола. До переезда в Техас MVP сезона 2016-2017 провел 11 сезонов в Оклахоме.

В прошлом сезоне Уэстбрук в среднем за игру набирал по 27,2 очка, 7,9 подбора и 7,0 передачи, а Хьюстон во втором раунде плей-офф со счетом 1:4 проиграл будущим чемпионам из Лейкерс.

Главными претендентами на Расселла Уэстбрука считаются Клипперс и Нью-Йорк.

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Расселл Уэстбрук
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