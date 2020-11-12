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ФБУ перенесла матч Суперлиги между Киев-Баскетом и Тернополем

Баскетбол
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Вы уже догадываетесь, в чем причина

ФБУ перенесла матч Суперлиги между Киев-Баскетом и Тернополем
Новина українською

Федерация баскетбола Украины на официальном уровне сообщила, что запланированный на сегодня матч Суперлиги между Киев-Баскетом и Тернополем не состоится из-за угрозы распространения коронавируса у гостевой команды.

У пятерых игроков Тернополя за несколько часов до игры повышенная температура. В связи с этим «с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции среди участников игры и в соответствии с положениями Протокола противоэпидемических мероприятий во время проведения игр официальных соревнований по баскетболу в Украины» матч отложен на неопределенный срок.

Киев-Баскет с показателем 9-0 лидирует в турнирной таблице Суперлиги. Тернополь (5-4) замыкает топ-3.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет коронавирус БК Тернополь
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