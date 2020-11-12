Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФБУ перенесла матч Суперлиги между Киев-Баскетом и Тернополем
Вы уже догадываетесь, в чем причина
Федерация баскетбола Украины на официальном уровне сообщила, что запланированный на сегодня матч Суперлиги между Киев-Баскетом и Тернополем не состоится из-за угрозы распространения коронавируса у гостевой команды.
У пятерых игроков Тернополя за несколько часов до игры повышенная температура. В связи с этим «с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции среди участников игры и в соответствии с положениями Протокола противоэпидемических мероприятий во время проведения игр официальных соревнований по баскетболу в Украины» матч отложен на неопределенный срок.
Киев-Баскет с показателем 9-0 лидирует в турнирной таблице Суперлиги. Тернополь (5-4) замыкает топ-3.
Популярное сейчас
- Помощь от Лунина, удачные эксперименты, повезло. Польские СМИ – о матче Кадры с Украиной
- Стало известно, договорилась ли Барселона о снижении зарплат футболистов
- Домагой Вида в перерыве матча сборной узнал, что инфицирован коронавирусом
- Умер 8-кратный чемпион НБА
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО