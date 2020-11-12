  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лидер Реала покинет клуб в конце ноября
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Реала покинет клуб в конце ноября

Баскетбол
(1 голосов)

Он перейдет в НБА

Лидер Реала покинет клуб в конце ноября
Новина українською

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо покинет состав мадридского "Реала" раньше, чем планировалось, сообщает Defensa Central. По информации источника, Кампаццо планирует перейти в один из клубов НБА уже в конце ноября, сразу после открытия рынка свободных агентов в североамериканской лиге, которое состоится 20 ноября 2020 года.

Первые официальные соглашения могут быть заключены в НБА уже 22 ноября.

Интерес к аргентинскому плеймейкеру проявляют в "Даллас Маверикс", "Миннесоте Тимбервулвз" и "Нью-Йорк Никс". В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.

Ранее сообщалось, что "Реал" за досрочное расторжение контракта требует от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки и будет покрыта зарплатой Кампаццо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...