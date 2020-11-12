Лидер Реала покинет клуб в конце ноября

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо покинет состав мадридского "Реала" раньше, чем планировалось, сообщает Defensa Central. По информации источника, Кампаццо планирует перейти в один из клубов НБА уже в конце ноября, сразу после открытия рынка свободных агентов в североамериканской лиге, которое состоится 20 ноября 2020 года.

Первые официальные соглашения могут быть заключены в НБА уже 22 ноября.

Интерес к аргентинскому плеймейкеру проявляют в "Даллас Маверикс", "Миннесоте Тимбервулвз" и "Нью-Йорк Никс". В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.

Ранее сообщалось, что "Реал" за досрочное расторжение контракта требует от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки и будет покрыта зарплатой Кампаццо.