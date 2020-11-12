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Сборная Украины легко разобралась с Финляндией
+1 победа в копилку нашей команды
В четверг, 12 ноября женская сборная Украины по баскетболу победила Финляндию в матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2021 года.
Отбор чемпионата Европы-2021. Группа G. 3-й тур.
Украина – Финляндия – 84:66 (22:25; 28:14; 20:17; 14:10)
Самыми результативными на площадке была Алина Ягупова (22 очка) и Лотта-Май Лахтинен (18).
Сегодня в группе G квалификации женского Евробаскета также состоится встреча Португалия - Бельгия.
Следующий отборочный поединок украинские баскетболистки проведут в Португалии 14 ноября против Бельгии.
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