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Сборная Украины легко разобралась с Финляндией

Баскетбол
(1 голосов)

+1 победа в копилку нашей команды

Сборная Украины легко разобралась с Финляндией
Новина українською

В четверг, 12 ноября женская сборная Украины по баскетболу победила Финляндию в матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2021 года.

Отбор чемпионата Европы-2021. Группа G. 3-й тур.

Украина – Финляндия – 84:66 (22:25; 28:14; 20:17; 14:10)

Самыми результативными на площадке была Алина Ягупова (22 очка) и Лотта-Май Лахтинен (18).

Сегодня в группе G квалификации женского Евробаскета также состоится встреча Португалия - Бельгия.

Следующий отборочный поединок украинские баскетболистки проведут в Португалии 14 ноября против Бельгии.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу
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