  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джеймс Харден может запросить обмен у Хьюстон Рокетс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс Харден может запросить обмен у Хьюстон Рокетс

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок не хочет играть в составе красных

Джеймс Харден может запросить обмен у Хьюстон Рокетс
Новина українською

Чемпион НБА 2008 года в составе "Бостон Селтикс", ныне эксперт Кендрик Перкинс заявил, что в ближайшее время Джеймс Харден последует примеру Расселла Уэстбрука и выставит "Хьюстон Рокетс" запрос на обмен.

"Разве Расселл Уэстбрук сегодня не запросил обмен?! Я предупреждал, что Расс и Джеймс недовольны франшизой „Рокетс“. Кстати, Джеймс будет следующим с обменным запросом. Ждите. Владелец Тилман Фертитта сейчас действительно делает большую ошибку. Джеймс и Расс недовольны. Я поговорил с надёжными источниками и сказал, что сегодня не буду упоминать их имя. Но Джеймс и Расс недовольны. Джеймс не отвечал ни на один звонок — ни владельца, ни из офиса клуба, ни даже тренера Стивена Сайласа уже две недели. Рассел Уэстбрук недоволен. Причина в том, что они не чувствуют себя включёнными в процесс. Фронт-офис и владелец не включают их в процесс принятия решений. Тилман Фертитта, одумайся! Хотя для некоторых здравый смысл не так уж характерен", — приводит слова Перкинса Parlons Basket.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...