Джеймс Харден может запросить обмен у Хьюстон Рокетс

Чемпион НБА 2008 года в составе "Бостон Селтикс", ныне эксперт Кендрик Перкинс заявил, что в ближайшее время Джеймс Харден последует примеру Расселла Уэстбрука и выставит "Хьюстон Рокетс" запрос на обмен.

"Разве Расселл Уэстбрук сегодня не запросил обмен?! Я предупреждал, что Расс и Джеймс недовольны франшизой „Рокетс“. Кстати, Джеймс будет следующим с обменным запросом. Ждите. Владелец Тилман Фертитта сейчас действительно делает большую ошибку. Джеймс и Расс недовольны. Я поговорил с надёжными источниками и сказал, что сегодня не буду упоминать их имя. Но Джеймс и Расс недовольны. Джеймс не отвечал ни на один звонок — ни владельца, ни из офиса клуба, ни даже тренера Стивена Сайласа уже две недели. Рассел Уэстбрук недоволен. Причина в том, что они не чувствуют себя включёнными в процесс. Фронт-офис и владелец не включают их в процесс принятия решений. Тилман Фертитта, одумайся! Хотя для некоторых здравый смысл не так уж характерен", — приводит слова Перкинса Parlons Basket.