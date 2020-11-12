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Черкасские Мавпы в напряженном матче обыграли Николаев
Хозяева оказались сильнее
Аутсайдеры Суперлиги Париматч Черкасские Мавпы принимали еще одну команду из нижней части турнирной таблицы - МБК Николаев.
Хозяева лучше начали матч, выиграв, как первую четверть, так и первую половину.
Мавпы с лучшим процентом атаковали с игры, имея ключевое преимущество в реализации двухочковых бросков. Также хозяева лучше двигали мяч в нападении, в то время как нападение Николаева работал не очень командно.
Мавпы были близки к уверенной победе, контролируя двусмысленную преимущество на протяжении большей части второй половины, однако так и не смогли одержать победу.
Сделав почти все для героического камбэк, корабли так и не догнали соперника. Мавпы удержали уже не такую убедительную преимущество, получив свою первую победу в сезоне - 85:81.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Черкассы, ПС Строитель
Черкасские Мавпы - Николаев 85:81 (21:13 19:17, 27:23, 18:28)
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