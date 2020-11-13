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НБА представила лучшие моменты Леонарда в сезоне 2019-2020. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Звездный форвард мощно провел свой первый сезон в Клипперс

НБА представила лучшие моменты Леонарда в сезоне 2019-2020. ВИДЕО
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Кавай Леонард в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 27,1 очка, 7,1 подбора и 4,9 передачи. Клипперс, несмотря на великолепную игру своего лидера, во втором раунде плей-офф со счетом 3:4 неожиданно проиграли Денверу.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард
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