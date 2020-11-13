НБА представила лучшие моменты Леонарда в сезоне 2019-2020. ВИДЕО

Кавай Леонард в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 27,1 очка, 7,1 подбора и 4,9 передачи. Клипперс, несмотря на великолепную игру своего лидера, во втором раунде плей-офф со счетом 3:4 неожиданно проиграли Денверу.