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НБА представила лучшие моменты Леонарда в сезоне 2019-2020. ВИДЕО
Звездный форвард мощно провел свой первый сезон в Клипперс
Кавай Леонард в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 27,1 очка, 7,1 подбора и 4,9 передачи. Клипперс, несмотря на великолепную игру своего лидера, во втором раунде плей-офф со счетом 3:4 неожиданно проиграли Денверу.
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