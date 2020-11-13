Ягупова собрала трипл-дабл в матче квалификации Евробаскета

Накануне сборная Украины в 3-м туре квалификации на Евробаскет-2021 со счетом 84:66 обыграла Финляндию и приблизилась к выходу в финальную стадию.

Капитан национальной команды Алина Ягупова за 39 минут набрала 22 очка (6 из 9 с игры, 8 из 10 с линии штрафных), собрала 12 подборов и отдала 10 результативных передач. Ее рейтинг эффективности составил 34 балла.