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Ягупова собрала трипл-дабл в матче квалификации Евробаскета
Мощное достижение украинки
Накануне сборная Украины в 3-м туре квалификации на Евробаскет-2021 со счетом 84:66 обыграла Финляндию и приблизилась к выходу в финальную стадию.
Капитан национальной команды Алина Ягупова за 39 минут набрала 22 очка (6 из 9 с игры, 8 из 10 с линии штрафных), собрала 12 подборов и отдала 10 результативных передач. Ее рейтинг эффективности составил 34 балла.
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