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Как Украина обыгрывала Финляндию в отборе на Евробаскет. ВИДЕО
Солидная игра от украинок
Женская сборная Украины по баскетболу в третьем туре квалификации на Евробаскет-2021 на выезде обыграла Финляндию (84:66).
Главным героем матча стала Алина Ягупова, на счету которой трипл-дабл (22+12 подборов+10 передач).
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