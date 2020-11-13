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Как Украина обыгрывала Финляндию в отборе на Евробаскет. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Солидная игра от украинок

Как Украина обыгрывала Финляндию в отборе на Евробаскет. ВИДЕО
Новина українською

Женская сборная Украины по баскетболу в третьем туре квалификации на Евробаскет-2021 на выезде обыграла Финляндию (84:66).

Главным героем матча стала Алина Ягупова, на счету которой трипл-дабл (22+12 подборов+10 передач).

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021
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