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Прометей обыграл Харьковских соколов и добыл шестую победу

Баскетбол
(1 голосов)

Гости были явно сильнее

Прометей обыграл Харьковских соколов и добыл шестую победу
Новина українською

Харьковские Соколы уступили Прометю в номинально домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч на площадке соперника - 79: 102.

Прометей уже с начала встречи четко продемонстрировал все, на что способен. Они захватили инициативу. И хотя харьковчане метко реализовывали свои попытки, камьянчины вели в счете, поскольку значительно чаще сами атаковали. При этом преобладали на подборах и с перехватами, а Соколы больше допускали потерь.

Хозяева встречи из Харькова в двух следующих четвертях все же смогли несколько затормозить продвижение Прометея. Поэтому каменчане решающий рывок оставили на заключительную 10-минутку. Здесь стороне Прометея стал фактор обеспечения возможности для ротации. Поэтому они добавили еще девять очков в общую преимущества и пересекли отметку в 100 набранных баллов.

Это уже шестая победа Прометея и пятое поражение Харьковских Соколов.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

13 ноября
Каменское. 19:00

Харьковские Соколы - Прометей - 79: 102 (20:29, 17:22, 27:27, 15:24)

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В статье: БК Прометей (Камянское) БК Харьковские Соколы
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Источник:
ФБУ

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