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Черкасские Мавпы прекратили сотрудничество с лидером команды, причина вас очень удивит
Такого трудно было ожидать
Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" прекратил сотрудничество с лидером команды, защитником Александром Кобцем. Это произошло из-за игры на тотализаторах, а затем участия в договорных матчах.
Прямая цитата:
"Нам сложно принимать это решение, но оно является единственно правильным, рядом с желанием придерживаться принципов этики и честной игры. Клуб считает, что игрок Александр Кобец участвовал в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне. С учетом недопустимости, аморальности и противозаконности подобных действий, клуб считает, что продолжать отношения с этим игроком мы не можем. "Черкасские Мавпы" разрывают контракт с А.Кобцем. Клуб передает все имеющуюся информацию о Кобце в Комиссию по правовым отношеням ФБУ и инициирует рассмотрение дела. "Мавпы" всегда выступают за честную игру. Клуб будет в дальнейшем предупреждать о любых действиях, направленных на влияние на результаты баскетбольных матчей. "Черкасские Мавпы" - за честный и чистый спорт."
Александр Кобец - воспитанник клуба "ЧМ", рекордсмен команды по набранным очкам и сыгранными сезонами.
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