Черкасские Мавпы за игру на тотализаторе разорвали контракт с легендой клуба. Что об этом нужно знать

Субботнее утро в украинском баскетболе началось с информационной бомбы из Черкасс – местные Мавпы объявили о разрыве контракта с форвардом сборной Украины Александром Кобцом. На официальном уровне причина не имеет аналогов в истории Суперлиги – «манипулирование результатами матчей команды в нынешнем сезоне».

Стоит понимать, что Кобец – это не рядовая фигура в истории Черкасских Мавп. Александр – не просто воспитанник клуба и чемпион Украины 2018 года, но и его лучший бомбардир в Суперлиге, а также рекордсмен по количеству проведенных сезонов в элитном дивизионе чемпионата Украины. То, что Мавпы публично пошли против игрока такого калибра, говорит о серьезности произошедшего.

Какова позиция клуба?

«Нам сложно принимать это решение, но оно единственно правильное рядом с желанием придерживаться принципов этики и честной игры.

Учитывая недопустимость, безнравственность и противозаконность подобных действий, клуб считает, что продолжать отношения с этим баскетболистом невозможно!

Черкасские Мавпы разрывают контракт с Кобцом. Клуб передает всю имеющуюся информацию о действиях Кобца Комиссии по правовым отношений Федерации баскетбола Украины и инициирует рассмотрение этого дела», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Мавп.

Что говорит сам Кобец?

Кандидат в сборную Украины по неизвестным причинам решил высказаться не посредством своей страницы в Facebook, а в комментариях под новостью об исключении из Мавп на портале Basket.com.ua.

«Это очень серьезное заявление, которое не соответствует действительности, я тянул команду как мог. Можно пересмотреть все игры. Каждый момент. Жду доказательств. Это просто немыслимо.

Как можно писать такую новость, которая дискредитирует игрока на всю страну, ничем не подкрепляя», - написал Кобец.

Также Кобец выразил готовность предоставить Федерации баскетбола Украины «любые пароли и аккаунты», подтверждающие, что он не имеет отношения к ставкам на тотализаторе.

Как Кобец играл в сезоне 2020-2021?

Черкасские Мавпы на старте нового сезона в Суперлиге выиграли только 1 матч при 9 поражениях, но к Александру Кобцу на первый взгляд не должно быть серьезных претензий в провальном старте команды Максима Михельсона.

Кобец в среднем за игру набирал рекордные для клуба 16,8 очка (41,9% с игры, включая 31,9% трехочковых) и входил в топ-6 лучших снайперов Суперлиги. С эффективностью дела у Александра обстояли похуже – только 10,0 балла в среднем за игру и 51-е место среди всех игроков чемпионата.

Сезон для Кобца складывался очень нестабильно – он мог настрелять 38 очков в матче с действующим чемпионом Суперлиги Днепром, а затем выбросить 1 из 7 в позорно проигранном матче против Тернополя (60:98).

В свете обвинений отдельно стоит выделить концовку матча с Химиком (61:64). Именно Кобец при счете 61:62 взял на себя ответственность за решающую атаку, но допустил глупую потерю, которая завершилась быстрым прорывом хозяев и легкими двумя очками. В том матче Александр реализовал только 33% бросков с игры при 18 попытках.

В последней игре против МБК Николаев перед скандальным уходом из родного клуба Кобец набрал только 3 очка (1 из 8 с игры, 1 из 3 с линии штрафных). Тем не менее, Мавпы открыли счет победам в сезоне (85:81), а после игры Кобцу досталась персональная порция сдержанной критики от главного тренера.

«Кобец немного выпал, не забил два штрафных, пропустил три раза в защите», - говорил Михельсон на послематчевой пресс-конференции.

Что будет дальше с карьерой Кобца?

Все зависит от решения комиссии Федерации баскетбола Украины по правовым отношениям. Пока же ФБУ никак не отреагировала на скандал в Черкасских Мавпах – официальный сайт Федерации до сих пор не опубликовал новость о разрыве контракта с Кобцом.

Теперь одному из самых талантливых украинских скореров грозит пожизненная дисквалификация. Прецеденты уже были – в феврале 2018 года ФБУ после расследования скандального матча Высшей лиги между Кремнем и Харьковскими Соколами пожизненно отстранила от баскетбола Ивана Тимощука, Сергея Гущина и Никиту Базилева. Позже Базилев был оправдан и возобновил карьеру.