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Хардена могут обменять из Хьюстона в Бруклин

Баскетбол
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В НБА назревает грандиозная сделка

Хардена могут обменять из Хьюстона в Бруклин
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Бруклин и Хьюстон начали переговоры по обмену звездного защитника Рокетс Джеймса Хардена, сообщает Sports Illustrated.

За самого результативного баскетболиста сезона 2019-2020 Нетс готовы отдать четверых баскетболистов – разыгрывающего Спенсера Динвидди, форвардов Кариса Леверта и Ториана Принса, а также центрового Джарретта Аллена.

Сам Харден не против воссоединиться в одной команде с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом, с которым Джеймс вместе играл в Оклахоме.

Харден начал задумываться об обмене из Хьюстона после резких перемен в команде. С нового сезона у Рокетс будет новый генеральный менеджер и главный тренер-дебютант.

Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.

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В статье: НБА Джеймс Харден Хьюстон Рокетс Бруклин Нетс
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