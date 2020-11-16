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Хардена могут обменять из Хьюстона в Бруклин
В НБА назревает грандиозная сделка
Бруклин и Хьюстон начали переговоры по обмену звездного защитника Рокетс Джеймса Хардена, сообщает Sports Illustrated.
За самого результативного баскетболиста сезона 2019-2020 Нетс готовы отдать четверых баскетболистов – разыгрывающего Спенсера Динвидди, форвардов Кариса Леверта и Ториана Принса, а также центрового Джарретта Аллена.
Сам Харден не против воссоединиться в одной команде с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом, с которым Джеймс вместе играл в Оклахоме.
Харден начал задумываться об обмене из Хьюстона после резких перемен в команде. С нового сезона у Рокетс будет новый генеральный менеджер и главный тренер-дебютант.
Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.
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