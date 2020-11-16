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НБА в сезоне 2020-2021 отменила Матч всех звезд
Звездный уик-энд не состоится впервые с 1999 года
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски опубликовал ориентировочные ключевые даты сезона 2020-2021:
16 ноября – открытие рынка обменов;
22 декабря – начало регулярного чемпионата;
5-10 марта – перерыв в регулярном чемпионате;
16 мая – последние матчи в регулярном чемпионате;
17-21 мая – дополнительный турнир для определения участников плей-офф;
22 мая – начало плей-офф;
8-22 июля – финал НБА.
Регулярный чемпионат в сезоне 2020-2021 будет состоять не из 82 матчей, а из 72. Это связано с тем, что НБА в связи с пандемией коронавируса сместила сроки проведения сезона.
Прошлый сезон главная баскетбольная лига мира завершила в «пузыре» в Орландо. Чемпионами НБА впервые за 10 лет стали Лос-Анджелес Лейкерс.
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