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НБА в сезоне 2020-2021 отменила Матч всех звезд

Баскетбол
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Звездный уик-энд не состоится впервые с 1999 года

НБА в сезоне 2020-2021 отменила Матч всех звезд
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски опубликовал ориентировочные ключевые даты сезона 2020-2021:

16 ноября – открытие рынка обменов;

22 декабря – начало регулярного чемпионата;

5-10 марта – перерыв в регулярном чемпионате;

16 мая – последние матчи в регулярном чемпионате;

17-21 мая – дополнительный турнир для определения участников плей-офф;

22 мая – начало плей-офф;

8-22 июля – финал НБА.

Регулярный чемпионат в сезоне 2020-2021 будет состоять не из 82 матчей, а из 72. Это связано с тем, что НБА в связи с пандемией коронавируса сместила сроки проведения сезона.

Прошлый сезон главная баскетбольная лига мира завершила в «пузыре» в Орландо. Чемпионами НБА впервые за 10 лет стали Лос-Анджелес Лейкерс.

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В статье: баскетбол НБА
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