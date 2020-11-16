НБА в сезоне 2020-2021 отменила Матч всех звезд

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски опубликовал ориентировочные ключевые даты сезона 2020-2021:

16 ноября – открытие рынка обменов;

22 декабря – начало регулярного чемпионата;

5-10 марта – перерыв в регулярном чемпионате;

16 мая – последние матчи в регулярном чемпионате;

17-21 мая – дополнительный турнир для определения участников плей-офф;

22 мая – начало плей-офф;

8-22 июля – финал НБА.

Регулярный чемпионат в сезоне 2020-2021 будет состоять не из 82 матчей, а из 72. Это связано с тем, что НБА в связи с пандемией коронавируса сместила сроки проведения сезона.

Прошлый сезон главная баскетбольная лига мира завершила в «пузыре» в Орландо. Чемпионами НБА впервые за 10 лет стали Лос-Анджелес Лейкерс.