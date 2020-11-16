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Лейкерс обменяют у Оклахомы звездного немецкого разыгрывающего
Солидное усиление для действующих чемпионов
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что Лейкерс и Оклахома согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий Деннис Шредер переедет в Лос-Анджелес, а в обратном направлении последуют защитник Дэнни Грин и 28-й пик на драфте 2020 года.
В Лейкерс Шредер заменит Рэджона Рондо, который близок к подписанию контракта с Клипперс.
Что касается Грина, то Лейкерс на его место намерены заполучить снайпера из Далласа Уэсли Мэттьюза. Оклахома же планирует выкупить контракт Грина, что сделает трехкратного чемпиона НБА свободным агентом.
Деннис Шредер в прошлом сезоне в среднем за игру набирал по 18,9 очка, 3,6 подбора и 4,0 передачи. Немец занял второе место в голосовании на лучшего шестого игрока НБА в сезоне 2019-2020.
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