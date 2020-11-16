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Пустовой провел очередной солидный матч в чемпионате Испании

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец все чаще появляется на площадке

Пустовой провел очередной солидный матч в чемпионате Испании
Новина українською

Барселона в матче регулярного чемпионата легко разгромила Бетис (82:53), а украинский центровой каталонцев Артем Пустовой за 17 минут набрал 12 очков (5 из 8 с игры, 2 из 3 с линии штрафных). Рейтинг полезности воспитанника Химика составил «+12».

В сезоне 2020-2021 Пустовой в лиге ACB отыграл 6 матчей – в среднем за игру бигмен сборной Украины набирает по 9,3 очка при 65-процентной реализации бросков.

Барселона с показателем 8-2 идет третьей в турнирной таблице.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона Лига АСВ
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