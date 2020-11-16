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Сумасшедшее попадание в кольцо через всю площадку. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Это стоит увидеть своими глазами

Сумасшедшее попадание в кольцо через всю площадку. ВИДЕО
Новина українською

Украшением рядового матча Адриатической лиги между Цедевитой-Олимпией и Борацом (97:88) стал удивительный бросок защитника хозяев Дана Душчака, который в концовке третьей четверти поразил кольцо через всю площадку. Этому парню всего 18 лет.

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