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Сумасшедшее попадание в кольцо через всю площадку. ВИДЕО
Это стоит увидеть своими глазами
Украшением рядового матча Адриатической лиги между Цедевитой-Олимпией и Борацом (97:88) стал удивительный бросок защитника хозяев Дана Душчака, который в концовке третьей четверти поразил кольцо через всю площадку. Этому парню всего 18 лет.
???? WOOOOHOOOO! ????— ABA Liga (@ABA_League) November 15, 2020
This just might be the best shot you'll see this season!
Dan Duščak of @KKCedOL from downtown!#ABALiga pic.twitter.com/PiSUXFyijA
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