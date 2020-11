Сумасшедшее попадание в кольцо через всю площадку. ВИДЕО

Украшением рядового матча Адриатической лиги между Цедевитой-Олимпией и Борацом (97:88) стал удивительный бросок защитника хозяев Дана Душчака, который в концовке третьей четверти поразил кольцо через всю площадку. Этому парню всего 18 лет.

???? WOOOOHOOOO! ????



This just might be the best shot you'll see this season!



Dan Duščak of @KKCedOL from downtown!#ABALiga pic.twitter.com/PiSUXFyijA