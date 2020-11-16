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Харден всерьез задумался об уходе с Хьюстон Рокетс

Баскетбол
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Игрок недоволен руководством своего нынешнего клуба

Харден всерьез задумался об уходе с Хьюстон Рокетс
Новина українською

Защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден намерен покинуть техасскую команду и официально запросил руководство организации об обмене, сообщает инсайдер Брэндон Робинсон.

Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул. Напомним, в межсезонье в "Хьюстоне" произошли перемены.

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Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс Бруклин Нетс
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