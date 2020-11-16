Энтони Дэвис согласится на новый контракт, если Леброн останется в Лейкерс

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис официально отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2020/2021 стоимостью $ 28,7 млн и станет неограниченно свободным агентом.

Как сообщает ESPN, на переговоры по новому соглашению "озёрников" с Энтони Дэвисом будет влиять ситуация с контрактом Леброна Джеймса. Соглашение Леброна с клубом истекает по окончании сезона-2020/2021. По информации источника, Дэвис может подписать контракт по схеме "1+1" с возможностью продления на сезон-2021/2022 или по схеме "2+1" с возможностью продления на сезон-2022/2023.

Дэвис помог франшизе завоевать титул чемпиона НБА в первом сезоне. Средние показатели Дэвиса в сезоне-2019/2020 составили 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блокшота в среднем за игру.