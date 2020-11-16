  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Энтони Дэвис согласится на новый контракт, если Леброн останется в Лейкерс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Дэвис согласится на новый контракт, если Леброн останется в Лейкерс

Баскетбол
(1 голосов)

Все зависит от Джеймса

Энтони Дэвис согласится на новый контракт, если Леброн останется в Лейкерс
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис официально отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2020/2021 стоимостью $ 28,7 млн и станет неограниченно свободным агентом.

Как сообщает ESPN, на переговоры по новому соглашению "озёрников" с Энтони Дэвисом будет влиять ситуация с контрактом Леброна Джеймса. Соглашение Леброна с клубом истекает по окончании сезона-2020/2021. По информации источника, Дэвис может подписать контракт по схеме "1+1" с возможностью продления на сезон-2021/2022 или по схеме "2+1" с возможностью продления на сезон-2022/2023.

Дэвис помог франшизе завоевать титул чемпиона НБА в первом сезоне. Средние показатели Дэвиса в сезоне-2019/2020 составили 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блокшота в среднем за игру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...