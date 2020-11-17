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Крис Пол перейдет из Оклахомы в Финикс
Громкий обмен в НБА
Инсайдер The Athletic Шамс Чарания в Твиттере сообщил, что Финикс договорился с Оклахомой об обмене звездного плеймейкера Криса Пола.
За 10-кратного участника Матчей всех звезд Санс отправят Тандер разыгрывающих Рикки Рубио, Тая Джерома, Джейлена Лекью, защитника Кэлли Убре драфт-пик 1-го раунда. Также в рамках сделки в Аризону переезжает форвард Оклахомы Абдель Надер.
OKC has traded Chris Paul to Phoenix for Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque and draft compensation, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/QA1hoZlxzM— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020
Пол в своем единственном сезоне в Оклахоме неожиданно помог Тандер выйти в плей-офф, а сам спустя три года вернулся на Матч всех звезд. В среднем за игру опытный разыгрывающий набирал по 17,6 очка, 5,0 подбора и 6,7 передачи.
В Финиксе Крис Пол присоединится к Девину Букеру и ДеАндре Эйтону.
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