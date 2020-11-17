  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Крис Пол перейдет из Оклахомы в Финикс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крис Пол перейдет из Оклахомы в Финикс

Баскетбол
(1 голосов)

Громкий обмен в НБА

Крис Пол перейдет из Оклахомы в Финикс
Новина українською

Инсайдер The Athletic Шамс Чарания в Твиттере сообщил, что Финикс договорился с Оклахомой об обмене звездного плеймейкера Криса Пола.
За 10-кратного участника Матчей всех звезд Санс отправят Тандер разыгрывающих Рикки Рубио, Тая Джерома, Джейлена Лекью, защитника Кэлли Убре драфт-пик 1-го раунда. Также в рамках сделки в Аризону переезжает форвард Оклахомы Абдель Надер.

Пол в своем единственном сезоне в Оклахоме неожиданно помог Тандер выйти в плей-офф, а сам спустя три года вернулся на Матч всех звезд. В среднем за игру опытный разыгрывающий набирал по 17,6 очка, 5,0 подбора и 6,7 передачи.

В Финиксе Крис Пол присоединится к Девину Букеру и ДеАндре Эйтону.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Оклахома Сити Тандер Финикс Санз Крис Пол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...