Крис Пол перейдет из Оклахомы в Финикс

Инсайдер The Athletic Шамс Чарания в Твиттере сообщил, что Финикс договорился с Оклахомой об обмене звездного плеймейкера Криса Пола.

За 10-кратного участника Матчей всех звезд Санс отправят Тандер разыгрывающих Рикки Рубио, Тая Джерома, Джейлена Лекью, защитника Кэлли Убре драфт-пик 1-го раунда. Также в рамках сделки в Аризону переезжает форвард Оклахомы Абдель Надер.

OKC has traded Chris Paul to Phoenix for Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque and draft compensation, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/QA1hoZlxzM