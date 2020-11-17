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Милуоки за ночь обменял двух звездных игроков

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Бакс решительно настроены включиться в борьбу за титул

Милуоки за ночь обменял двух звездных игроков
Новина українською

В сезоне 2020-2021 компанию Яннису Адетокумбо в Милуоки составят разыгрывающий Джру Холидэй и защитник Богдан Богданович.

За Холидэя Бакс отдали Нью-Орлеану разыгрывающих Эрика Бледсоу и Джорджа Хилла, а также три драфт-пика первого раунда.

В сделке по Богдановичу гранд Востока передал Сакраменто права на защитника Донте Дивинченцо и форвардов Эрсана Ильясову и Джея Уилсона. Вместе с сербом в Висконсин переедет и форвард Джастин Джеймс.

Джру Холидэй выступал в Нью-Орлеане с 2013 года. В прошлом сезоне 30-летний американец в среднем за игру набирал по 19,1 очка, 4,8 подбора и 6,7 передачи.

Богдан Богданович в НБА с 2017 года. В сезоне 2019-2020 уроженец Белграда в среднем за вечер приносил Сакраменто по 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи.

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В статье: НБА Милуоки Бакс
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