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Шикарный аллей-уп от Прометея – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Видео официального YouTube канала ФБУ
Топ-10 моментов недели возглавил сумасшедший быстрый отрыв от Прометея с аллей-упом Ди Джей Стефенса. Также в десятке самых ярких моментов тура представлены Вячеслав Кравцов, Иван Ткаченко и другие.
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