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Харден отклонил рекордное продление контракта с Хьюстоном

Баскетбол
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Защитник твердо намерен уйти

Харден отклонил рекордное продление контракта с Хьюстоном
Новина українською

Джеймс Харден на фоне слухов об обмене в Бруклин отказался от продления контракта с Хьюстоном на два года и 103 миллиона долларов.

Действующий контракт Хардена с Рокетс рассчитан до 2023 года. Джеймс мог стать первым баскетболистом в истории НБА с годовой зарплатой не менее 50 миллионов долларов.

The Houston Chronicle отмечает, что Харден заинтересован в обмене только в Бруклин, где выступают Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Вариант с Филадельфией MVP-2018 не интересует.

Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.

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В статье: НБА Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
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