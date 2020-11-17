Харден отклонил рекордное продление контракта с Хьюстоном

Джеймс Харден на фоне слухов об обмене в Бруклин отказался от продления контракта с Хьюстоном на два года и 103 миллиона долларов.

Действующий контракт Хардена с Рокетс рассчитан до 2023 года. Джеймс мог стать первым баскетболистом в истории НБА с годовой зарплатой не менее 50 миллионов долларов.

The Houston Chronicle отмечает, что Харден заинтересован в обмене только в Бруклин, где выступают Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Вариант с Филадельфией MVP-2018 не интересует.

Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.