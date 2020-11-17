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БК Тернополь в полном составе подхватил коронавирус
Когда же это все закончится
Вслед за Будивельником в полном составе COVID-19 обнаружился у игроков БК Тернополь. Об этом сообщает портал basket.com.ua.
Первые признаки вспышки коронавируса в рядах Тернополя появились на прошлой неделе, когда перед выездным матчем против Киев-Баскета у нескольких игроков команды зафиксировали повышенную температуру.
БК Тернополь с показателем 5-4 занимает 5-е место в турнирной таблице Суперлиги.
На этой неделе команда Дмитрия Забирченко должна была провести два домашних матча против Химика (19 ноября) и Одессы (22 ноября).
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