БК Тернополь в полном составе подхватил коронавирус

Вслед за Будивельником в полном составе COVID-19 обнаружился у игроков БК Тернополь. Об этом сообщает портал basket.com.ua.

Первые признаки вспышки коронавируса в рядах Тернополя появились на прошлой неделе, когда перед выездным матчем против Киев-Баскета у нескольких игроков команды зафиксировали повышенную температуру.

БК Тернополь с показателем 5-4 занимает 5-е место в турнирной таблице Суперлиги.

На этой неделе команда Дмитрия Забирченко должна была провести два домашних матча против Химика (19 ноября) и Одессы (22 ноября).