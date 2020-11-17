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БК Тернополь в полном составе подхватил коронавирус

Баскетбол
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Когда же это все закончится

БК Тернополь в полном составе подхватил коронавирус
Новина українською

Вслед за Будивельником в полном составе COVID-19 обнаружился у игроков БК Тернополь. Об этом сообщает портал basket.com.ua.

Первые признаки вспышки коронавируса в рядах Тернополя появились на прошлой неделе, когда перед выездным матчем против Киев-Баскета у нескольких игроков команды зафиксировали повышенную температуру.

БК Тернополь с показателем 5-4 занимает 5-е место в турнирной таблице Суперлиги.

На этой неделе команда Дмитрия Забирченко должна была провести два домашних матча против Химика (19 ноября) и Одессы (22 ноября).

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В статье: Баскетбольная Суперлига коронавирус БК Тернополь
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Источник:
Basket.com.ua

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