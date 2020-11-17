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МБК Николаев подписал экс-разыгрывающего Химика

Баскетбол
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У Корабелов третий за сезон основной плеймейкер

МБК Николаев подписал экс-разыгрывающего Химика
Новина українською

После Клима Артамонова и Илариона Бономма на позиции разыгрывающего в МБК Николаев попытается закрепиться Деррик Колтер. Агент баскетболиста Сергей Чекрасов в Твиттере подтвердил его приезд в Украину.

Прошлый сезон Колтер провел в швейцарском Массаньо, набирая в среднем за игру по 12,6 очка и 5,1 передачи.

В сезоне 2017-2018 Колтер в составе южненского Химика стал бронзовым призером Суперлиги. В среднем за игру американец набирал по 16,7 очка и раздавал по 4,3 передачи.

МБК Николаев с показателем 1-7 занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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