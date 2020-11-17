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МБК Николаев подписал экс-разыгрывающего Химика
У Корабелов третий за сезон основной плеймейкер
После Клима Артамонова и Илариона Бономма на позиции разыгрывающего в МБК Николаев попытается закрепиться Деррик Колтер. Агент баскетболиста Сергей Чекрасов в Твиттере подтвердил его приезд в Украину.
Прошлый сезон Колтер провел в швейцарском Массаньо, набирая в среднем за игру по 12,6 очка и 5,1 передачи.
В сезоне 2017-2018 Колтер в составе южненского Химика стал бронзовым призером Суперлиги. В среднем за игру американец набирал по 16,7 очка и раздавал по 4,3 передачи.
МБК Николаев с показателем 1-7 занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги.
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