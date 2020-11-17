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Будивельник вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса

Баскетбол
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Столичный клуб возвращается к жизни

Будивельник вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса
Новина українською

БК Будивельник провел первую тренировку с того момента, как все игроки клуба сдали положительные тесты на COVID-19. С командой не было только ассистента главного тренера Леонида Яйло.

Следующий матч в Суперлиге Будивельник должен провести 20 ноября в Киеве против Запорожья.

С показателем 2-4 Будивельник в Суперлиге по количеству побед опережает только Черкасские Мавпы и МБК Николаев.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев) коронавирус
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