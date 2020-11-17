Будивельник вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса

БК Будивельник провел первую тренировку с того момента, как все игроки клуба сдали положительные тесты на COVID-19. С командой не было только ассистента главного тренера Леонида Яйло.

Следующий матч в Суперлиге Будивельник должен провести 20 ноября в Киеве против Запорожья.

С показателем 2-4 Будивельник в Суперлиге по количеству побед опережает только Черкасские Мавпы и МБК Николаев.