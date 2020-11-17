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Центровой Кливленд Кавальерс подписал контракт на 28 миллионов долларов
Игрок активировал опцию продления
Центровой "Кливленд Кавальерс" Андре Драммонд активировал опцию игрока на $ 28,75 млн и остался в команде на следующий сезон, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн на своей странице в "Твиттере".
Контракт Драммонда истекает в 2021 году, после чего он станет неограниченно свободным агентом. Центровой решил активировать опцию, поскольку не имел шансов получить сопоставимую зарплату на рынке свободных агентов. 27-летний Драммонд набирал в среднем 17,7 очка за игру и 15,2 подбора за игру в прошлом сезоне. Третий сезон подряд и четвёртый раз за последние пять лет Драммонд стал лидером НБА по подборам.
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