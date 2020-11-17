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Лейкерс хочет сохранить Ховарда
Контракт игрока уже истек
"Лейкерс" заинтересованы сохранить в составе центрового Дуайта Ховарда и тяжёлого форварда Маркиффа Морриса, сообщает The Los Angeles Times.
Контракты Ховарда и Морриса истекли после завершения сезона-2019/2020. Оба игрока стали свободными агентами в это межсезонье. Ховард набирал в среднем 5,8 очка, 4,6 подбора в 18 играх в плей-офф. Моррис записывал в актив в среднем 5,9 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи в 21 матче плей-офф. Оба игрока впервые в карьере стали чемпионами НБА.
Ранее разыгрывающий "Лейкерс" Рэджон Рондо выставил непомерные финансовые запросы к организации, у которой нет свободных средств в платёжной ведомости. "Лейкерс" выменяли из "Оклахома-Сити Тандер" разыгрывающего Денниса Шрёдера с пониманием того, что Рондо покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте.
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