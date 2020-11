Михайлюк получил продление контракта от Детройта

Журналист Yahoo Sports Кит Смит в Твиттере сообщил, что Детройт активировал опцию в контракте украинского защитника Святослава Михайлюка и сохранил его на сезон 2020-2021. В субботу контракт Михайлюка на 1,63 миллиона долларов станет полностью гарантированным.

Per league sources: The Detroit Pistons have exercised their 2020-21 team option for Svi Mykhailiuk. Mykhailiuk now has a fully non-guaranteed contract. His contract will become fully guaranteed if he's not waived on/before 11/21/20.



(He won't be waived.)