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Михайлюк получил продление контракта от Детройта

Баскетбол
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Михайлюк получил продление контракта от Детройта
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Журналист Yahoo Sports Кит Смит в Твиттере сообщил, что Детройт активировал опцию в контракте украинского защитника Святослава Михайлюка и сохранил его на сезон 2020-2021. В субботу контракт Михайлюка на 1,63 миллиона долларов станет полностью гарантированным.

Михайлюк присоединился к Детройту в феврале 2019 года после обмена из Лейкерс. В прошлом сезоне Святослав отыграл 56 матчей с рекордной персональной статистикой – 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

По окончанию сезона 2020-2021 Святослав Михайлюк выйдет на рынок в статусе ограниченно свободного агента. Это означает, что у Детройта будет приоритет при подписании нового контракта с лидером сборной Украины.

Новый сезон в НБА стартует 22 декабря.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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