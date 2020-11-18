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Черкасские Мавпы нашли замену изгнанному из клуба Кобцу
Клуб сделал ставку на проверенный вариант
Черкасские Мавпы официально объявили о заключении контракта с экс-защитником сборной Украины Русланом Отверченко. Соглашение рассчитано на два месяца.
В Мавпах Отверченко призван заменить Александра Кобца, с которым клуб на прошлой неделе расторг контракт за манипулирование результатами на тотализаторе.
Отверченко выступал в Мавпах в сезоне 2018-2019. В матчах Суперлиги Руслан в среднем за игру набирал по 10,7 очка, 2,5 подбора и 2,6 передачи.
Сезон 2019-2020 Отверченко провел в Прометее. На его счету 4,2 очка за игру.
Первый матч после возвращения в Мавпы Руслан Отверченко может сыграть 19 ноября против Днепра.
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