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Черкасские Мавпы нашли замену изгнанному из клуба Кобцу

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб сделал ставку на проверенный вариант

Черкасские Мавпы нашли замену изгнанному из клуба Кобцу
Новина українською

Черкасские Мавпы официально объявили о заключении контракта с экс-защитником сборной Украины Русланом Отверченко. Соглашение рассчитано на два месяца.

В Мавпах Отверченко призван заменить Александра Кобца, с которым клуб на прошлой неделе расторг контракт за манипулирование результатами на тотализаторе.

Отверченко выступал в Мавпах в сезоне 2018-2019. В матчах Суперлиги Руслан в среднем за игру набирал по 10,7 очка, 2,5 подбора и 2,6 передачи.

Сезон 2019-2020 Отверченко провел в Прометее. На его счету 4,2 очка за игру.

Первый матч после возвращения в Мавпы Руслан Отверченко может сыграть 19 ноября против Днепра.

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В статье: Руслан Отверченко Баскетбольная Суперлига Черкаськи мавпы (Черкассы)
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