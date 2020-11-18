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Джимми Батлер: лучшие моменты сезона 2019-2020. ВИДЕО

Баскетбол
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Один из героев плей-офф в Орландо

Джимми Батлер: лучшие моменты сезона 2019-2020. ВИДЕО
Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА представил подборку лучших моментов Джимми Батлера в сезоне 2019-2020. Форвард Майами в прошлом сезоне помог Хит сенсационно дойти до финала плей-офф, где команда Эрика Споэльстры со счетом 2:4 проиграла Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

В среднем за игру Батлер в матчах плей-офф набирал по 22,2 очка, 6,5 подбора и 6,0 передачи.

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В статье: НБА Джимми Батлер
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