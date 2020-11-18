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Ирвинг не хочет, чтобы Харден оказался в Бруклине
Вот это поворот
На этой неделе в заокеанских СМИ появилась информация, что звезда Хьюстона Джеймс Харден затребовал обмен в Бруклин, а Нетс готовы отдать за защитника четверых игроков – разыгрывающего Спенсера Динвидди, форвардов Кариса Леверта и Ториана Принса, а также центрового Джарретта Аллена.
Спортивный аналитик Крис Бруссард для Top Ball Coverage заявил, что звезды Бруклина по-разному смотрят на возможный обмен Хардена. Кевин Дюрант заинтересован в сделке, но Кайри Ирвинг предпочитает, чтобы Хардена в команде не было.
Ирвинг опасается, что Харден заберет у него мяч и сделает его третьей звездой в команде.
Помимо Бруклина на Джеймса Хардена претендует Филадельфия, однако именно Нетс считаются фаворитом в борьбе за самого результативного игрока прошлого сезона.
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