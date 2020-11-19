  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Энтони Эдвардс – первый пик драфта НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Эдвардс – первый пик драфта НБА

Баскетбол
(1 голосов)

В рядах НБА пополнение

Энтони Эдвардс – первый пик драфта НБА
Новина українською

Ежегодный драфт НБА в этом году из-за пандемии коронавируса прошел в режиме видеоконференции в студии ESPN в Бристоле.

Миннесота свой первый пик потратила на защитника из Джорджии Энтони Эдвардса. В прошлом сезоне в NCAA Эдвардс отыграл 32 матча, набирая в среднем за игру по 19,1 очка, 5,2 подбора и 2,8 передачи.

Голден Стэйт под вторым пиком забрал центрового Мемфиса Джеймса Уайзмена. Бигмен в NCAA отыграл только 3 матча (19,7 очка, 10,3 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за игру).

Шарлотт свой третий пик потратил на разыгрывающего ЛаМело Болла. Брат Лонзо Болла не выступал в NCAA, но имеет опыт игры в чемпионатах Литвы и Австралии.

Среди европейцев первым свое имя на драфте услышал француз из немецкого Ульма Киллиан Хэйс, которого под 7-м пиком забрал Детройт Святослава Михайлюка.

Полные результаты первого раунда драфта НБА-2020:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Энтони Эдвардс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...