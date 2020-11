Энтони Эдвардс – первый пик драфта НБА

Ежегодный драфт НБА в этом году из-за пандемии коронавируса прошел в режиме видеоконференции в студии ESPN в Бристоле.

Миннесота свой первый пик потратила на защитника из Джорджии Энтони Эдвардса. В прошлом сезоне в NCAA Эдвардс отыграл 32 матча, набирая в среднем за игру по 19,1 очка, 5,2 подбора и 2,8 передачи.

Голден Стэйт под вторым пиком забрал центрового Мемфиса Джеймса Уайзмена. Бигмен в NCAA отыграл только 3 матча (19,7 очка, 10,3 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за игру).

Шарлотт свой третий пик потратил на разыгрывающего ЛаМело Болла. Брат Лонзо Болла не выступал в NCAA, но имеет опыт игры в чемпионатах Литвы и Австралии.

Среди европейцев первым свое имя на драфте услышал француз из немецкого Ульма Киллиан Хэйс, которого под 7-м пиком забрал Детройт Святослава Михайлюка.

Полные результаты первого раунда драфта НБА-2020:

