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Энтони Эдвардс – первый пик драфта НБА
В рядах НБА пополнение
Ежегодный драфт НБА в этом году из-за пандемии коронавируса прошел в режиме видеоконференции в студии ESPN в Бристоле.
Миннесота свой первый пик потратила на защитника из Джорджии Энтони Эдвардса. В прошлом сезоне в NCAA Эдвардс отыграл 32 матча, набирая в среднем за игру по 19,1 очка, 5,2 подбора и 2,8 передачи.
Голден Стэйт под вторым пиком забрал центрового Мемфиса Джеймса Уайзмена. Бигмен в NCAA отыграл только 3 матча (19,7 очка, 10,3 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за игру).
Шарлотт свой третий пик потратил на разыгрывающего ЛаМело Болла. Брат Лонзо Болла не выступал в NCAA, но имеет опыт игры в чемпионатах Литвы и Австралии.
Среди европейцев первым свое имя на драфте услышал француз из немецкого Ульма Киллиан Хэйс, которого под 7-м пиком забрал Детройт Святослава Михайлюка.
Полные результаты первого раунда драфта НБА-2020:
???? Round 1 of the #NBADraft Board— NBA (@NBA) November 19, 2020
How’d your favorite team do? pic.twitter.com/VgWGcW0LXY
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