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Звезда НБА получил серьезную травму на тренировке

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Звезда НБА получил серьезную травму на тренировке
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Звездный защитник Голден Стэйта Клэй Томпсон на тренировке получил тяжелую травму правого ахиллова сухожилия, сообщает инсайдер Yahoo Крис Хэйнс.

Точные сроки восстановления трехкратного чемпиона НБА станут известны после получения результатов МРТ-обследования, которое Томпсон пройдет сегодня.

Томпсон из-за разрыва крестообразных связок левого колена пропустил сезон 2019-2020. Один из лучших снайперов современности получил повреждение в финальной серии плей-офф 2019 года против Торонто.

Клэй Томпсон провел в НБА 619 матчей. В среднем за игру 30-летний защитник набирает по 19,5 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи.

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В статье: НБА Голден Стэйт Клэй Томпсон
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