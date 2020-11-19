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Филадельфия обменяла двух игроков стартовой пятерки

Баскетбол
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Сиксерс готовят что-то серьезное?

Филадельфия обменяла двух игроков стартовой пятерки
Новина українською

Филадельфия в ночь драфта провернула две громких сделки, сообщают американские инсайдеры Шамс Чарания и Эдриан Войнаровски.

Сиксерс отправили в Оклахому бигмена Эла Хорфорда, 34-й пик драфта 2020 года, пик первого раунда 2025 года и права на сербского разыгрывающего Василие Мицича, который в НБА еще не выступал. В рамках этой сделки клуб из первой столицы США получил чемпиона НБА с Лейкерс Дэнни Грина и Терренса Фергюсона.

Также Филадельфия отдала Далласу защитника Джоша Ричардсона и 36-й пик драфта 2020 года, получив взамен контракт защитника Сета Карри.

Эти шаги нового генерального менеджера Филадельфии Дэрила Мори можно воспринимать, как подготовку к предложению Хьюстону по обмену звездного защитника Джеймса Хардена, на которого также активно претендует Бруклин.

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В статье: НБА Филадельфия 76er
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