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Филадельфия обменяла двух игроков стартовой пятерки
Сиксерс готовят что-то серьезное?
Филадельфия в ночь драфта провернула две громких сделки, сообщают американские инсайдеры Шамс Чарания и Эдриан Войнаровски.
Сиксерс отправили в Оклахому бигмена Эла Хорфорда, 34-й пик драфта 2020 года, пик первого раунда 2025 года и права на сербского разыгрывающего Василие Мицича, который в НБА еще не выступал. В рамках этой сделки клуб из первой столицы США получил чемпиона НБА с Лейкерс Дэнни Грина и Терренса Фергюсона.
Также Филадельфия отдала Далласу защитника Джоша Ричардсона и 36-й пик драфта 2020 года, получив взамен контракт защитника Сета Карри.
Эти шаги нового генерального менеджера Филадельфии Дэрила Мори можно воспринимать, как подготовку к предложению Хьюстону по обмену звездного защитника Джеймса Хардена, на которого также активно претендует Бруклин.
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