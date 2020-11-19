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Год назад ЛеБрон Джеймс стал автором уникального рекорда
Его можно только повторить, но не превзойти
Ровно год назад форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в матче регулярного чемпионата против Оклахомы (112:107) набрал 25 очков, собрал 11 подборов и отдал 10 передач.
Таким образом, Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить по трипл-даблу в матчах с каждой из 30 франшиз лиги.
Сезон 2019-2020 для ЛеБрона Джеймса сложился успешно – Лейкерс в «пузыре» в Орландо взяли первый за 10 лет титул, а сам Джеймс стал MVP финальной серии против Майами.
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