Майами Хит попробует обменять защитника Сакраменто, если не удастся договориться с Адетокумбо

"Майами Хит" в случае, если клубу не удастся переманить из "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо, попробует обменять из "Сакраменто Кингз" защитника Де’Аарона Фокса. Об этом сообщает журналист Барри Джексон.

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"Даже если Яннис не окажется в "Майами", велики шансы, что к началу сезона-2021/2022 к "Хит" всё же присоединится ещё один действительно классный игрок. Я в этом убедился, переговорив с несколькими людьми на этой неделе… Фокс из "Кингз" может стать приоритетной целью для Майами после того, как "Сакраменто" выбрал на драфте защитника Халибертона", — написал Джексон на своей странице в "Твиттере".

Напомним, на состоявшемся драфте НБА под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в "Миннесоту Тимбервулвз". "Голден Стэйт Уорриорз" выбрал Джеймса Уайзмена вторым пиком. Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за "Шарлотт Хорнетс".