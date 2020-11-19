  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майами Хит попробует обменять защитника Сакраменто, если не удастся договориться с Адетокумбо
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майами Хит попробует обменять защитника Сакраменто, если не удастся договориться с Адетокумбо

Баскетбол
(1 голосов)

Фокс может сменить клубную прописку

Майами Хит попробует обменять защитника Сакраменто, если не удастся договориться с Адетокумбо
Новина українською

"Майами Хит" в случае, если клубу не удастся переманить из "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо, попробует обменять из "Сакраменто Кингз" защитника Де’Аарона Фокса. Об этом сообщает журналист Барри Джексон.

Читайте такжеЧемпион НБА Перкинс назвал клуб для перехода Адетокумбо

"Даже если Яннис не окажется в "Майами", велики шансы, что к началу сезона-2021/2022 к "Хит" всё же присоединится ещё один действительно классный игрок. Я в этом убедился, переговорив с несколькими людьми на этой неделе… Фокс из "Кингз" может стать приоритетной целью для Майами после того, как "Сакраменто" выбрал на драфте защитника Халибертона", — написал Джексон на своей странице в "Твиттере".

Напомним, на состоявшемся драфте НБА под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в "Миннесоту Тимбервулвз". "Голден Стэйт Уорриорз" выбрал Джеймса Уайзмена вторым пиком. Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за "Шарлотт Хорнетс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майами Хит Яннис Адетокумбо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...