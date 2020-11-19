Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майами Хит попробует обменять защитника Сакраменто, если не удастся договориться с Адетокумбо
Фокс может сменить клубную прописку
"Майами Хит" в случае, если клубу не удастся переманить из "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо, попробует обменять из "Сакраменто Кингз" защитника Де’Аарона Фокса. Об этом сообщает журналист Барри Джексон.
"Даже если Яннис не окажется в "Майами", велики шансы, что к началу сезона-2021/2022 к "Хит" всё же присоединится ещё один действительно классный игрок. Я в этом убедился, переговорив с несколькими людьми на этой неделе… Фокс из "Кингз" может стать приоритетной целью для Майами после того, как "Сакраменто" выбрал на драфте защитника Халибертона", — написал Джексон на своей странице в "Твиттере".
Напомним, на состоявшемся драфте НБА под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в "Миннесоту Тимбервулвз". "Голден Стэйт Уорриорз" выбрал Джеймса Уайзмена вторым пиком. Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за "Шарлотт Хорнетс".
Популярное сейчас
- УЕФА примет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе - СМИ
- Ярмоленко расторгнет контракт с Вест Хэмом и перейдет в Фенербахче - СМИ
- Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7
- Сумасшедшее попадание в кольцо через всю площадку. ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО