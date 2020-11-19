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Паркер: Если Харден перейдёт в Нетс, то это будет великолепно

Баскетбол
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Тони поделился прогнозом на трансфер

Паркер: Если Харден перейдёт в Нетс, то это будет великолепно
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе "Сан-Антонио Спёрс" Тони Паркер поделился мнением о возможном переходе защитника "Хьюстон Рокетс" Джеймса Хардена в "Бруклин Нетс" и объединении с другими звёздами Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

"Если Харден перейдёт в "Нетс", это будет великолепно. Это будет очень увлекательная ситуация для баскетбола. Мы увидим много классных команд в следующем сезоне, способных бороться за титул. Что касается количества бросков и игры с мячом, то Ирвинг, Дюрант и Харден разберутся. Когда ты находишься на пути к титулу, то идёшь на жертвы ради команды. Так у нас было в "Сан-Антонио", с Тимом Данканом и Ману Джинобили. Мы втроём нашли способ, как поделить мяч. Думаю, что Харден, Дюрант и Ирвинг – три очень умных игрока, так что у них тоже всё должно заработать", – цитирует Паркера CBS Sports Radio.

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В статье: Джеймс Харден Кайри Ирвинг Тони Паркер
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