Паркер: Если Харден перейдёт в Нетс, то это будет великолепно

Четырёхкратный чемпион НБА в составе "Сан-Антонио Спёрс" Тони Паркер поделился мнением о возможном переходе защитника "Хьюстон Рокетс" Джеймса Хардена в "Бруклин Нетс" и объединении с другими звёздами Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

"Если Харден перейдёт в "Нетс", это будет великолепно. Это будет очень увлекательная ситуация для баскетбола. Мы увидим много классных команд в следующем сезоне, способных бороться за титул. Что касается количества бросков и игры с мячом, то Ирвинг, Дюрант и Харден разберутся. Когда ты находишься на пути к титулу, то идёшь на жертвы ради команды. Так у нас было в "Сан-Антонио", с Тимом Данканом и Ману Джинобили. Мы втроём нашли способ, как поделить мяч. Думаю, что Харден, Дюрант и Ирвинг – три очень умных игрока, так что у них тоже всё должно заработать", – цитирует Паркера CBS Sports Radio.