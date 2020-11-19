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Днепр уверенно обыграл Черкасских Мавп

Баскетбол
(1 голосов)

Гости оторвались от соперника на 19 очков

Днепр уверенно обыграл Черкасских Мавп
Новина українською

Подопечные Дениса Журавальова уверенно переиграли соперника - 74:55.

Первая четверть прошла при более-менее равной борьбе. Это и позволило им минимально повести +1.

И уже во второй части днепряне начали вырываться вперед. Действующие чемпионы Украины расписались в корзине соперника 9 раз, тогда как в ответ пропустили лишь 4 выстрела. Прекрасно себя показала и скамья Днепра, набрав на момент завершения второй четверти 18 очков против 5 у соперника.

После большого перерыва сценарий матча не изменился.

Заключительную часть подопечные Дениса Журавлева проиграли 8:15.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Черкассы. ПС Строитель

Черкасские Мавпы- Днепр 55:74 (15:16, 10:18, 15:32, 15:8)

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В статье: БК Днепр Черкасские Мавпы
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