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Днепр уверенно обыграл Черкасских Мавп
Гости оторвались от соперника на 19 очков
Подопечные Дениса Журавальова уверенно переиграли соперника - 74:55.
Первая четверть прошла при более-менее равной борьбе. Это и позволило им минимально повести +1.
И уже во второй части днепряне начали вырываться вперед. Действующие чемпионы Украины расписались в корзине соперника 9 раз, тогда как в ответ пропустили лишь 4 выстрела. Прекрасно себя показала и скамья Днепра, набрав на момент завершения второй четверти 18 очков против 5 у соперника.
После большого перерыва сценарий матча не изменился.
Заключительную часть подопечные Дениса Журавлева проиграли 8:15.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Черкассы. ПС Строитель
Черкасские Мавпы- Днепр 55:74 (15:16, 10:18, 15:32, 15:8)
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