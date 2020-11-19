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Журавлев прокомментировал победу своей команды над Черкасскими Мавпами

Баскетбол
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А также указал на недостатки

Журавлев прокомментировал победу своей команды над Черкасскими Мавпами
Новина українською

Главный тренер "Днепра" Денис Журавлев после победы над "Черкасскими Мавпами" назвал главные недостатки команды. Слова тренера приводит XSport:

"Мы старались всю игру держать высокий темп. Понимали, что "Черкассы" не совсем готовы физически. Но они молодцы, показали нам обратное в четвертой четверти.

Это хорошая выездная игра. Нападение у нас было не таким уверенным, как дома, но за счет хороших защитных действий на 55 очков мы остановили "Мавпы", одержали победу. Где мы можем добавлять – это на подборах. Мы не активно боремся на щите, в этом плане должны добавлять и в нападении получать больше вторых шансов, так получим больше уверенности в атаке.

А так – хорошая игра, получили хорошее настроение перед перерывом. Ребята отправляются в сборную – им удачи.

Террелл? Не могу сказать, что пошло или не пошло. Он так играет – он мощный игрок, идет под кольцо, он делал свою работу. Да, где-то он нервный парень, не дали ему пару фолов, где должен был забить – не забил. И начал нервничать. Но ничего, он взял себя в руки и, в принципе, все стало на места. Думаю, в следующих играх он будет помощнее и будет с такими фолами забивать.

Сезон длинный и непредсказуемый. Очень многие команды болеют, некоторые здоровы. Мы даже не всегда знаем состав команды, с которой играем. Поэтому что-то сказать по сезону сложно. Думаю, он будет волнообразный – и вверх, и вниз. Болезни поджидают всех. У нас еще не вся команда переболела – это опасная, на самом деле, вещь, после которой сложно восстановиться. Так что от сезона можно ожидать всего. Ну а так, мы этот отрезок сезона провели хорошо. После Кубка восстановились, команда бежит и готова играть".

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В статье: Денис Журавлев БК Днепр Черкасские Мавпы
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