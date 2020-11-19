Журавлев прокомментировал победу своей команды над Черкасскими Мавпами

Главный тренер "Днепра" Денис Журавлев после победы над "Черкасскими Мавпами" назвал главные недостатки команды. Слова тренера приводит XSport:

"Мы старались всю игру держать высокий темп. Понимали, что "Черкассы" не совсем готовы физически. Но они молодцы, показали нам обратное в четвертой четверти.

Это хорошая выездная игра. Нападение у нас было не таким уверенным, как дома, но за счет хороших защитных действий на 55 очков мы остановили "Мавпы", одержали победу. Где мы можем добавлять – это на подборах. Мы не активно боремся на щите, в этом плане должны добавлять и в нападении получать больше вторых шансов, так получим больше уверенности в атаке.

А так – хорошая игра, получили хорошее настроение перед перерывом. Ребята отправляются в сборную – им удачи.

Террелл? Не могу сказать, что пошло или не пошло. Он так играет – он мощный игрок, идет под кольцо, он делал свою работу. Да, где-то он нервный парень, не дали ему пару фолов, где должен был забить – не забил. И начал нервничать. Но ничего, он взял себя в руки и, в принципе, все стало на места. Думаю, в следующих играх он будет помощнее и будет с такими фолами забивать.

Сезон длинный и непредсказуемый. Очень многие команды болеют, некоторые здоровы. Мы даже не всегда знаем состав команды, с которой играем. Поэтому что-то сказать по сезону сложно. Думаю, он будет волнообразный – и вверх, и вниз. Болезни поджидают всех. У нас еще не вся команда переболела – это опасная, на самом деле, вещь, после которой сложно восстановиться. Так что от сезона можно ожидать всего. Ну а так, мы этот отрезок сезона провели хорошо. После Кубка восстановились, команда бежит и готова играть".