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Прометей отказался от американского легионера
Не устроил по качеству игры
Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook объявил о разрыве контракта с американским защитником Маркизом Ридом.
"Вчера нашим клубом был расторгнут контракт с Маркизом Ридом. К сожалению, Маркиз не показал игру, которую ожидал от него тренерский штаб и все болельщики и относился непрофессионально к тренировочному процессу и своей игровой форме. Двигаемся дальше. Желаем команде успехов в будущем", - написал Дубинский.
Рид в Прометее успел отыграть 10 матчей. В среднем за игру американец набирал по 13,8 очка, 3,6 подбора и 3,2 передачи.
БК Прометей с показателем 7-3 занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги.
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