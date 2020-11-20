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Прометей отказался от американского легионера

Баскетбол
(1 голосов)

Не устроил по качеству игры

Прометей отказался от американского легионера
Новина українською

Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook объявил о разрыве контракта с американским защитником Маркизом Ридом.

"Вчера нашим клубом был расторгнут контракт с Маркизом Ридом. К сожалению, Маркиз не показал игру, которую ожидал от него тренерский штаб и все болельщики и относился непрофессионально к тренировочному процессу и своей игровой форме. Двигаемся дальше. Желаем команде успехов в будущем", - написал Дубинский.

Рид в Прометее успел отыграть 10 матчей. В среднем за игру американец набирал по 13,8 очка, 3,6 подбора и 3,2 передачи.

БК Прометей с показателем 7-3 занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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